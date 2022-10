Eine Fülle an Fahrgeschäften, Spiel- und Verkaufsbuden und kulinarischen Angeboten: Die Besucher der Speyerer Herbstmesse erwartet von 21. bis 31. Oktober ein volles Programm. Eine Weinprobe auf dem Riesenrad inklusive.

Dabei werden einige Events für die Besucher geboten. Auch für die Jüngsten: An den Samstagen 22./29.10. etwa, von 14 bis 18 Uhr, sind Kinderhelden und Idole zum Anfassen auf der Messe unterwegs. Unter dem Motto Großeltern-Enkelkinder-Nachmittag gibt es an den Montagen 24./31.10. von 14 bis 18 Uhr in den Biergärten für die Großeltern Kaffee und Kuchen für je einen Euro, die Enkelkinder erhalten an den Fahrgeschäften ein Euro Ermäßigung. Beim Familientag am Mi 26.10. gibt es ganztägig halbe Fahrpreise, und bei der Nacht der Lichter können Kinder mit ihren Eltern am Fr 28.10. mit ihren Laternen eine Geschichte rund um den Domgarten erleben.

Menü in der Dunkelheit und Wein in der Gondel

Am Sa 22.10. um 18 Uhr findet das Dinner in the Dark statt. Dabei präsentiert der Kochverein Cooking Kids Club ein Menü, das die Besucher im Dunkeln erschmecken müssen. Preis: 25 Euro pro Person. Bei der Weinprobe auf dem Riesenrad am Mo 31.10., 18 Uhr, werden in den Gondeln fünf Weine präsentiert. Darüber hinaus gibt es eine historische Führung durch die Speyerer Messe- und Marktgeschichte, den Wettbewerb „Speyer sucht den Klima-Star“, einen Kürbisschnitzwettbewerb und mehr.

Speyerer Herbstmesse, Fr-Mo 21.-31.10., Festplatz, weitere Infos auch zu Tickets und Anmeldungen für einzelne Events unter speyer.de