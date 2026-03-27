Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der A61 ums Leben gekommen.

Ein Lkw-Fahrer ist am Freitagnachmittag nach Angaben der Polizei bei einem Unfall auf der A61 zwischen den Autobahnkreuzen Schifferstadt und Frankenthal ums Leben gekommen. Gegen 14 Uhr war demnach ein Sattelschlepper aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe des Pfalzmarkts Mutterstadt ( Rhein-Pfalz-Kreis) ins Ende eines Staus in Richtung Koblenz gekracht und hatte drei Lastwagen ineinandergeschoben. Bereits um die Mittagszeit war es auf dem Streckenabschnitt zu einem Unfall gekommen. Dabei kippte der Polizei zufolge ein Lastzug auf die Mittelleitplanke, was auf der Vollsperrung und Rückstau geführt habe. Nach dem späteren Unfall war die Autobahn Richtung Norden gesperrt. Die Einsatzkräfte versuchen den Informationen zufolge, den Verkehr schon am Kreuz Speyer umzuleiten. Die Polizei rechnet mit einer Sperrung der Strecke bis in die späten Abendstunden.