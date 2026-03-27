Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der A61 wurden am Freitagnachmittag schwere Verkehrsbehinderungen aus der Verbandsgemeinde Freinsheim gemeldet. Die gesperrte Autobahn führte dazu, dass sich lange Schlangen aus Lastwagen und Autos insbesondere in Weisenheim am Sand, Freinsheim und Herxheim am Berg bildeten.

Wie Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) mitteilte, habe er sich mit den Ortsbürgermeistern sowie der Polizei getroffen, um über die Lage zu beratschlagen und eine Entschärfung herbeizuführen. Insbesondere der sich durch die engen Straßen quälende Schwerlastverkehr stand bei den Gesprächen im Fokus. Die Polizei habe daraufhin zugesichert, in Maxdorf ein Weiterfahren des Lkw-Verkehrs in Richtung Weisenheim am Sand zu verhindern. Dadurch habe sich die Lage etwas entspannt, so Oberholz.