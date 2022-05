Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat vor einem Aus für das 9-Euro-Ticket im Bundesrat gewarnt: Wenn der Bund nicht bereit sei, die Mittel für den Nahverkehr zu erhöhen, „könnte das Gesamtpaket Tankrabatt und 9-Euro-Ticket im Bundesrat scheitern“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“. Vor allem die FDP nehme den Warnruf der Länder wegen drohender Finanzprobleme nicht ernst.

Ähnlich äußerte sich Hermanns bayerischer Kollege Christian Bernreiter (CSU): „Wenn der Bund glaubt, er könne sich auf dem Rücken der Länder für ein dreimonatiges Trostpflaster beklatschen lassen und andere sollen dafür die Rechnung zahlen, dann hat er sich gewaltig getäuscht“, sagte Bernreiter.

Verkauf ab 23. Mai geplant

Falls Bundestag und Bundesrat dem Vorhaben in dieser Woche zustimmen, soll das Ticket bei der Deutschen Bahn (DB) ab 23. Mai erhältlich sein. Das Ticket stehe dann über die App DB-Navigator sowie sämtliche andere digitale Bahn-Kanäle zur Verfügung, teilte die DB am Sonntag mit. Ebenso werde es an den rund 5500 Fahrkartenautomaten der DB und in den über 400 DB-Reisezentren in Bahnhöfen erhältlich sein.

