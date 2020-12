Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat im Vergleich zum Donnerstag 1504 neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet (Stand: 14.10 Uhr). Das ist der bisher höchste Anstieg in Rheinland-Pfalz. Gezählt wurden 54.956 Fälle seit Beginn der Pandemie; 36.075 Menschen gelten als genesen, 700 mehr als am Vortag. Die Anzahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Verstorbenen erhöht sich um 32 auf 837. Aktuell gelten 18.034 Menschen in Rheinland-Pfalz als infiziert.

In der Pfalz gibt es gegenüber dem Vortag 644 neu gemeldete Infektionen. Damit erhöht sich die Anzahl aller seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle für die Pfalz auf 20.435. Die Anzahl der Todesfälle erhöht sich um 22 auf nun 321. Die als genesen geltenden Fälle erhöhen sich um 228 auf 12.260. Die neuen Todesfälle fallen auf Ludwigshafen (+6), den Rheinpfalz-Kreis (+3), Bad Dürkheim (+3), Kaiserslautern und Kaiserslautern Land (je +3), und Germersheim (+2). Jeweils ein weiterer Todesfall wurde in Speyer und Kusel registriert.

Spitzenreiter bei den Gesamtfällen in der Pfalz bleibt die Stadt Ludwigshafen mit nun 3844 bestätigten Infektionen (+108), gefolgt vom Rhein-Pfalz-Kreis mit 2399 (+74) Fällen. Sieben weitere Kommunen in der Pfalz haben mehr als 1000 bestätigte Fälle: der Kreis Germersheim mit 1980 (+68), der Kreis Bad Dürkheim mit 1671 (+53), der Kreis Kaiserslautern mit 1631 (+23) sowie die Stadt Kaiserslautern mit 1332 (+24). Außerdem haben mittlerweile auch die Stadt Speyer mit 1180 (+33), der Kreis Südliche Weinstraße mit 1146 (+40) und der Kreis Kusel mit 1118 (+81) die 1000er-Marke überschritten.