Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat im Vergleich zum Mittwoch 1317 neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet (Stand: 14.10 Uhr). Das ist der bisher höchste Anstieg in Rheinland-Pfalz. Gezählt wurden 53.442 Fälle seit Beginn der Pandemie; 35.375 Menschen gelten als genesen, 716 mehr als am Vortag. Die Anzahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Verstorbenen erhöht sich um 46 auf 805. Aktuell gelten 17.262 Rheinland-PfälzerInnen als infiziert.

In der Pfalz gibt es gegenüber dem Vortag 563 neu gemeldete Infektionen. Damit erhöht sich die Anzahl aller seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle für die Pfalz auf 19.791. Die Anzahl der Todesfälle erhöht sich um 17 auf nun 299. Die als genesen geltenden Fälle erhöhen sich um 282 auf 12.032. Die neuen Todesfälle fallen auf die Städte Ludwigshafen (+4), Frankenthal und Pirmasens sowie auf die Kreise Kaiserslautern, Südliche Weinstraße und den Rhein-Pfalz-Kreis (alle je +2). Jeweils ein weiterer Todesfall wurde in Neustadt, Speyer und im Kreis Südwestpfalz registriert.

Spitzenreiter bei den Gesamtfällen in der Pfalz bleibt die Stadt Ludwigshafen mit nun 3736 bestätigten Infektionen (+129), gefolgt vom Rhein-Pfalz-Kreis mit 2325 (+89) Fällen. Sieben weitere Kommunen in der Pfalz haben mehr als 1000 bestätigte Fälle: der Kreis Germersheim mit 1912 (+46), der Kreis Bad Dürkheim mit 1618 (+36), der Kreis Kaiserslautern mit 1608 (+41) sowie die Stadt Kaiserslautern mit 1308 (+27). Außerdem haben mittlerweile auch die Stadt Speyer mit 1147 (+35), der Kreis Südliche Weinstraße mit 1106 (+28) und der Kreis Kusel mit 1037 (+31) diese 1000er-Marke überschritten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage) steigt in zehn von 16 Kommunen der Pfalz im Vergleich zum Vortag, in den restlichen Gemeinden ist sie gesunken. Am höchsten ist der Inzidenz-Wert nach wie vor in Speyer mit 417 (+16), in Ludwigshafen mit 394 (+4), im Rhein-Pfalz-Kreis mit 275 (+17) und in Frankenthal mit 203 (-18). Nur vier Kommunen haben einen Inzidenz-Wert von knapp unter 100 und sind noch immer weit weg von dem angestrebten Wert von unter 50 entfernt. Die niedrigsten Werte haben am Donnerstag der Donnersbergkreis mit 82 (-5) und der Kreis Südwestpfalz mit 89 (+6).