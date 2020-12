Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat im Vergleich zum Sonntag 1097 neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet (Stand: 14.10 Uhr). Das sind 57.406 Fälle seit Beginn der Pandemie; 38.817 Menschen gelten als genesen, 909 mehr als am Vortag. Die Anzahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Verstorbenen erhöht sich um 31 auf 886.

In der Pfalz gibt es gegenüber dem Vortag 464 neu gemeldete Infektionen. Damit erhöht sich die Anzahl aller seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle auf 21.329. Die Anzahl der Todesfälle erhöht sich um 16 auf nun 340. Die als genesen geltenden Fälle erhöhen sich um 344 auf 13.232. Die neuen Todesfälle fallen auf die Städte Ludwigshafen (+5), Kaiserslautern (+2), den Kreis Germersheim (+2) und den Kreis Südwestpfalz (+2). Jeweils ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus wurde im Donnersbergkreis, im Kreis Kaiserslautern, im Kreis Kusel, in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße registriert.

Spitzenreiter bei den Gesamtfällen in der Pfalz bleibt die Stadt Ludwigshafen mit nun 4027 bestätigten Infektionen (+109) gefolgt von dem Rhein-Pfalz-Kreis mit 2538 (+67), dem Kreis Germersheim mit 2054 (+36) und dem Kreis Bad Dürkheim mit 1726 (+23).

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage) steigt in elf von 16 Kommunen der Pfalz im Vergleich zum Vortag, in vier Gemeinden ist sie gesunken, in einer unverändert. In der Stadt Speyer explodiert der Inzidenz-Wert geradezu und liegt nun bei 486 (+115). Ein Großteil der Neuinfektionen stammt aus einem Corona-Ausbruch in einem Altenheim. Die zweithöchste Inzidenz weist nach wie vor Ludwigshafen mit einem Wert von 347 (+14) auf, gefolgt vom Rhein-Pfalz-Kreis mit 251 (+19). Die Stadt Zweibrücken ist am Montag die einzige Kommune mit einer Inzidenz unter 100 und damit noch immer weit von dem angestrebten Wert von unter 50 entfernt.