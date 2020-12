88 weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus sind am Montag in die Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) für Speyer eingeflossen. Damit steigt die Anzahl der Menschen in der Domstadt, die seit Ausbruch der Pandemie positiv auf das Virus getestet wurden, auf 1295. Von ihnen gelten laut LUA 617 als genesen, sodass es rein rechnerisch – abzüglich der 14 Speyerer, die bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind – derzeit 664 aktive Fälle gibt. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg auf 486,5.

Der größte Teil der am Montag gemeldeten Infektionen – 60 von 88 – sind laut Speyerer Stadtverwaltung, die sich auf Informationen des Gesundheitsamts beruft, auf das Awo-Seniorenhaus Burgfeld zurückzuführen. Jeweils zwei Fälle betreffen zudem die Senioreneinrichtung Haus Edelberg und die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende, beim Rest handelt es sich nach Angaben der Stadt um „diffuse“ Fälle.