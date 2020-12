Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat im Vergleich zum Sonntag 1054 neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet (Stand: 14.10 Uhr). Das sind 64.615 Fälle seit Beginn der Pandemie; 44.006 Menschen gelten als genesen, 784 mehr als am Vortag. Die Anzahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Verstorbenen erhöht sich um 28 auf 1090.

In der Pfalz gibt es gegenüber dem Vortag 408 neu gemeldete Corona-Infektionen. Laut Landesstatistik sind am Montag 8427 Pfälzer aktuell infiziert. 24.198 Fälle sind in der Pfalz insgesamt seit Beginn der Pandemie nachgewiesen worden. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich am Montag um 15 auf nun 433. Als genesen geltenden 15.338 Pfälzer, das sind 281 mehr als am Vortag.

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden in Rheinland-Pfalz 204 Corona-Patienten in Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt (Stand 21. Dezember, 12.15 Uhr). 100 Patienten mussten beatmet werden.

Die sogenannte Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden 7 Tagen, lag am Montag in Rheinland-Pfalz bei 170,4. Für die Pfalz gilt: Am höchsten war die Zahl in Speyer mit 415,3 vor Ludwigshafen (352,4), wobei sich der Wert in Speyer stark verringert hat, in Ludwigshafen hingegen wieder gestiegen ist. Am niedrigsten war die Inzidenz mit 73,1 in der Stadt Zweibrücken.