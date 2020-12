In Rheinland-Pfalz sind sechs Menschen innerhalb eines Tages mit oder an dem Coronavirus gestorben. Die Zahl aller im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen im Bundesland stieg damit am Sonntag auf 1062, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand: 12.45 Uhr). Die Zahl der Infizierten stieg um 966 auf 63.561.

Zurzeit sind 19.277 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Bei 43.222 Menschen gilt die Erkrankung als überstanden.

In der Pfalz gibt es gegenüber dem Vortag 365 neu gemeldete Corona-Infektionen. Laut Landesstatistik sind am Sonntag 8315 Pfälzer aktuell infiziert. 23.790 Fälle sind in der Pfalz insgesamt seit Beginn der Pandemie nachgewiesen worden. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich am Sonntag um 1 auf nun 418. Als genesen geltenden 15.057 Pfälzer, das sind 345 mehr als am Vortag.

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden in Rheinland-Pfalz 207 Corona-Patienten in Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt (Stand 12.15 Uhr). Das entsprach 23 Prozent der belegten Intensivbetten. 99 Patienten mussten beatmet werden.

Die sogenannte Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden 7 Tagen, lag am Sonntag in Rheinland-Pfalz bei 165,8. Am höchsten war die Zahl in Speyer mit 516,2 vor Ludwigshafen (344,3). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 70,2 in der Stadt Zweibrücken.

Wegen der Infektionszahlen erlässt die Stadt Speyer eine erweiterte Allgemeinverfügung bis zunächst 10. Januar. Demnach sind Corona-Schnelltests in Pflegeheimen von Montag an verpflichtend. Am Samstag lag der Inzidenzwert für Speyer in der Landesstatistik unter 500, weil das Gesundheitsamt am Vormittag noch keine Fälle nach Mainz gemeldet hatte.

Quelle

Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Die Zahlen beinhalten keine Schätzung der Dunkelziffer (nicht erkannte oder bestätigte Corona-Fälle).

Zahlen-Schwankungen

Hin und wieder kommt es laut der Pressestelle des Gesundheitsministeriums vor, dass die Gesundheitsämter Zahlen vom Vortag korrigieren müssen, weil eine Person zunächst einer falschen Stadt oder einem falschen Landkreis zugeordnet war. Deswegen kann es passieren, dass eine bestimmte Zahl niedriger als am Vortag ist. Auch am Wochenende werden nicht immer alle aktuellen Fallzahlen gemeldet.