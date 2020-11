378 neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 meldet das Landesuntersuchungsamt am Samstag (Stand: 11.05 Uhr) für Rheinland-Pfalz seit dem Vortag. Das sind insgesamt 25.702 Fälle seit Beginn der Pandemie; 13.835 Menschen gelten als genesen, 321 mehr als am Vortag. Die Anzahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Verstorbenen bleibt unverändert bei 316.

Neuinfektionen in der Pfalz

In der Pfalz gibt es gegenüber dem Vortag 79 neu gemeldete Infektionen. Das sind 8280 bestätigte Infektionen seit Beginn der Pandemie, von denen 4348 inzwischen als genesen gelten (89 mehr als am Vortag). Der Großteil der Neuinfektionen am Samstag ist dem Kreis Kaiserslautern (+27) und der Stadt Kaiserslautern (+19) zuzurechnen. Ob das, wie schon einmal an einem Samstag geschehen, Nachmeldungen des US-Militärs zuzuschreiben ist, blieb zunächst unklar. Einen nennenswerten Anstieg hat es in der Pfalz ansonsten nur in den Kreisen Germersheim (+10) und Südliche Weinstraße (+11) gegeben. In allen anderen pfälzischen Kreisen oder kreisfreien Städten hat es keinen oder nur einen sehr geringen Anstieg gegeben. In Kusel soll der niedrige Anstieg (+3) allerdings auf technische Probleme zurückzuführen sein.

7-Tage-Inzidenz Pfalz

Bei den Werten der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner ist bei fast allen Kommunen in der Pfalz ein spürbarer Rückgang zu verzeichnen. Dennoch bleibt Zweibrücken mit einem Wert von 36 die einzige Gemeinde, deren Wert unter der von der Politik als kritisch angesehenen Marke von 50. Den Höchstwert hat nach wie vor der Kreis Kusel (195), gefolgt von den Kreisen Kaiserslautern (188) und Germersheim (176) sowie den Städten Kaiserslautern (149) und Ludwigshafen (131) .

Es bleibt bei 77 in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Personen in der Pfalz.