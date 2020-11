Mit drei bestätigten Neuinfektionen steigt die Anzahl der Corona-Fälle am Samstag im Landkreis Kusel auf 410. Allerdings relativiert die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung die Zahl. Wegen technischer Probleme bei der Datenübertragung könnten nicht alle neuen Fälle ausgewiesen werden. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der letzten sieben Tagen, reduziert sich von 235 auf 195,1. Aktuell sind 236 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt: 75 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 69 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und 92 im Oberen Glantal.