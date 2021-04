In Rheinland-Pfalz sind binnen eines Tages 641 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen stieg am Montag auf 141,6, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte. Am Vortag lag sie bei 138,2. Aktuell infiziert sind 13.882 Menschen. Seit Beginn der Pandemie im Land Ende Februar 2020 gab es somit 130.721 laborbestätigte Infektionen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 16 auf 3469.

In der Pfalz wurden in Summe 248 neue Infektionen gemeldet. Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle liegt damit für die Pfalz bei 47.659. Es wurden vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. 1524 Menschen wurden damit seit Februar 2020 in der Pfalz als verstorben registriert. 41.036 Personen gelten als gesundet. Aktuell infiziert sind laut Landesstatistik 5099 Pfälzer.

Bei den Sieben-Tages-Inzidenzwerten landesweit am höchsten lagen die Städte Ludwigshafen (254,3), Mainz (202,7) und Worms (202,3). Am niedrigsten war dieser Wert im Landkreis Kusel mit 62,7.

Auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz wurden am Montag (Stand 11.19 Uhr) 194 Patienten wegen Covid-19 behandelt, 86 von ihnen wurden beatmet. Von den 1201 als einsatzbereit gemeldeten Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes waren 907 belegt, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht.