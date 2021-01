Für die Städte und Landkreise der Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstag 218 neue im Labor bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) gegenüber dem Vortag. Damit wurden seit dem Beginn der Pandemie im Februar 32.355 Infektionen in der Pfalz festgestellt.

15 neue Todesfälle in der Pfalz werden für den Dienstag laut den LUA-Daten im Zusammenhang mit dem Coronavirus beziehungsweise einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. Vier davon kommen aus Ludwigshafen, drei aus dem Kreis Bad Dürkheim, jeweils zwei aus dem Kreis Kusel, dem Rhein-Pfalz-Kreis und Neustadt und jeweils einer aus Landau und dem Kreis Südwestpfalz. In der Summe gibt es 917 Verstorbene in der Pfalz. Das sind nur 14 mehr als am Vortag, denn die Stadt Speyer meldet einen Todesfall weniger, was passieren kann, wenn ein Todesfall sich im Nachhinein als Fehldiagnose erweist oder einem benachbarten Gebiet zugeordnet wird.

Bei der Anzahl der neu Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, der sogenannten Sieben-Tages-Inzidenz, scheint sich eine leichte Entspannung abzuzeichnen. Landesweit liegt der Wert bei 100,4. In der Pfalz ist er in Ludwigshafen mit 183,5 am höchsten, allerdings zum vierten Mal in Folge niedriger als am Vortag. Zweibrücken bliebt mit 40,9 unter der 50-er Grenze, weist aber seit einigen Tagen gegen den allgemeinen Trend eine steigende Tendenz auf.

Die Zahlen der über das LUA gemeldeten Neuinfektionen im Einzelnen:

Ludwigshafen 33

Kreis Südliche Weinstraße 27

Rhein-Pfalz-Kreis 21

Kreis Kaiserslautern 19

Kreis Bad Dürkheim 19

Frankenthal 17

Kreis Germersheim 17

Landau 13

Kreis Südwestpfalz 12

Donnersbergkreis 11

Kaiserslautern 10

Pirmasens 7

Neustadt 4

Speyer 4

Kusel 3

Zweibrücken 1

Landesweit werden vom LUA am Dienstag 86.090 Infektionen seit Beginnn der Pandemie gemeldet, 566 mehr als am Vortag. 41 Menschen sind gestorben und damit 2145 seit Beginn der Pandemie. 69.383 Menschen gelten als genesen.

Hinweise:

Quelle: Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Die Zahlen beinhalten keine Schätzung der Dunkelziffer (nicht erkannte oder bestätigte Corona-Fälle).

Zahlen-Schwankungen: Hin und wieder kommt es laut der Pressestelle des Gesundheitsministeriums vor, dass die Gesundheitsämter Zahlen vom Vortag korrigieren müssen, weil eine Person zunächst einer falschen Stadt oder einem falschen Landkreis zugeordnet war. Deswegen kann es passieren, dass eine bestimmte Zahl niedriger als am Vortag ist. Auch am Wochenende werden nicht immer alle aktuellen Fallzahlen gemeldet. Desweiteren können die Angaben der Gesundheitsämter und die des LUA im Laufe eines Tages voneinander abweichen, weil unterschiedliche Datenbestände und Zeiträume betrachtet werden.

