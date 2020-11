Die Anzahl der bekannten und laborbestätigten Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Rheinland-Pfalz ist von Freitag auf Samstag laut dem Landesuntersuchungsamt um 365 auf 43.010 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Das geht aus den Zahlen hervor, die das LUA am Samstag um 11.10 Uhr auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Sieben Personen im Land sind laut LUA seit dem Vortag im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19, die von dem Virus ausgelöst werden kann, gestorben. 2307 Menschen seien seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht worden, 25.712 Personen gelten als genesen.

Auf die Gesundheitsämter der Pfalz entfallen 117 der neu gemeldeten Infektionen, das macht 15.093 Infektionen seit Beginn der Pandemie. 700 Personen mussten ins Krankenhaus, 8244 gelten als wieder genesen.

Für den Kreis Kusel weisen die LUA-Zahlen seit dem Vortag zwei weitere verstorbene Personen auf, für den Kreis Germersheim eine. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen steigt damit für die Pfalz auf 163 Menschen.

Die Neuinfektionen in den einzelnen Städten und Landkreisen:

Ludwigshafen 21

Rhein-Pfalz-Kreis 11

Kreis Kaiserslautern 11

Kusel 9

Kreis Bad Dürkheim 8

Kreis Germersheim 8

Neustadt 7

Zweibrücken 7

Kreis Südliche Weinstraße 7

Kaiserslautern 7

Kreis Südwestpfalz 6

Speyer 6

Pirmasens 5

Frankenthal 3

Landau 1

Aus dem Donnersbergkreis wurde von Freitag auf Samstag dem LUA keine neue festgestellte Infektion gemeldet.

Bei der Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen – der Sieben-Tages-Inzidenz – liegt Speyer, das unter der Woche die 300-er Marke weit überschritten hatte, jetzt bei 274,9. Das ist noch immer der höchste Wert in Rheinland-Pfalz, über 200 liegt sonst nur noch Mainz mit 204,5. Noch immer liegen Landau (72,5), Pirmasens (96,9) und Zweibrücken (99,4) unter 100, alle anderen Städte und Kreise der Pfalz bewegen sich zwischen 100 und 200. Im ganzen Land am niedrigsten ist Trier mit 54,7.

Anmerkung: Das LUA teilt die Sieben-Tages-Inzidenz derzeit zweimal mit: Einmal ohne die in der Stadt bzw. dem Kreis wohnhaften Angehörigen der US-Streitkräfte, einmal mit diesen. Daraus ergeben sich meist zwei nur leicht verschiedene Zahlen. Wo die Abweichung einen Punkt oder weniger beträgt, nennen wir nur die Zahl ohne US-Streitkräfte. Alle Zahlen finden Sie in unserer untenstehenden Grafik.

Hinweise:

Quelle: Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Die Zahlen beinhalten keine Schätzung der Dunkelziffer (nicht erkannte oder bestätigte Corona-Fälle).

Zahlen-Schwankungen: Hin und wieder kommt es laut der Pressestelle des Gesundheitsministeriums vor, dass die Gesundheitsämter Zahlen vom Vortag korrigieren müssen, weil eine Person zunächst einer falschen Stadt oder einem falschen Landkreis zugeordnet war. Deswegen kann es passieren, dass eine bestimmte Zahl niedriger als am Vortag ist. Auch am Wochenende werden nicht immer alle aktuellen Fallzahlen gemeldet. Desweiteren können die Angaben der Gesundheitsämter und die des LUA im Laufe eines Tages voneinander abweichen, weil unterschiedliche Datenbestände und Zeiträume betrachtet werden.

