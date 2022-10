Lea Lechner (Diedesfeld) und Sandra Eder (Mußbach) sind die neuen Pfälzischen Weinprinzessinnen. In ihren Heimatorten ist man stolz auf die Weinhoheiten, daher gibt es gut eine Woche nach dem Wahlabend noch zwei Empfänge. Der Empfang für Sandra Eder findet am Samstag ab 14 Uhr am Prinzessinnenstein im Lehmgrubenweg in Mußbach statt. In Diedesfeld findet der Empfang für Lea Lechner dann am Sonntag ab 11 Uhr in der Festhalle statt. Bei beiden Terminen gibt es kurze Ansprachen. Vor allem aber soll es bei einem Glas Sekt sehr gemütlich und fröhlich werden. In Diedesfeld wird auf alle Fälle auch der Musikverein spielen. Beide Ortsvorsteher, Dirk Herber (Mußbach) und Volker Lechner (Diedesfeld/zugleich Papa der Weinprinzessin), betonen, dass sich die Bewerberinnen bei der Kür sehr gut verkauft haben. Zur neuen Pfälzischen Weinkönigin ist am Freitag die Bad Dürkheimerin Lea Baßler gewählt worden. Alle drei werden nun ein Jahr lang als Team Pfalz die Region und den Wein repräsentieren.