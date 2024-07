Dass die Pfalzwein den Titel Pfälzische Weinkönigin sowie die Krone abschaffen und dafür auf Pfalz-Weinbotschafter setzen will, sorgt weiterhin für Emotionen und Protest. Der Lachen-Speyerdorfer Christian Gerau hat eine Online-Petition zum Erhalt von Amt und Titel gestartet. Die Petition läuft seit Donnerstag, über 4100 Menschen haben schon unterschrieben (www.change.org). Auch auf politischer Ebene formiert sich Protest gegen die Pfalzwein-Entscheidung. Die Neustadter CDU-Stadtratsfraktion fordert per Stellungnahme eine Korrektur der Entscheidung und schlägt folgendes Prozedere vor: „Männer sind bei der Bewerbung um das Amt zugelassen. Das Amt heißt weiter Pfälzische Weinkönigin oder Pfälzischer Weinkönig. Das Tragen der Krone kann von den Amtsinhabern frei entschieden werden, zu welchem Anlass man sie tragen möchte oder nicht. Die Krönungsstadt Neustadt bleibt der Erfinderstadt der Weinköniginnen vorbehalten.“ Die CDU warnt: „Der Begriff Pfalz-Weinbotschafter ist austauschbar und wertet das Amt ab.“ Oberbürgermeister Marc Weigel erhebt ein Stimmungsbild in den Weindörfern. Für Königsbach habe sie das eingeholt, informiert Gisela Brantl (SPD), da Ortsvorsteherin und Stellvertreterin in Urlaub sind. Der gesamte Ortsbeirat sei gegen die Abschaffung des Titels, so Brantl. Der Weinbauverein Mußbach/Haardt teilt mit: „Die Rückmeldungen waren unisono negativ, wir fordern ein Überdenken der Entscheidung“, so Werner Kerth. Er beklagt den „Aktionismus der Pfalzwein“, die der „Zielsetzung der von der Winzerschaft finanzierten Institution“ schade, betont Kerth.