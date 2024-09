Fußball-Interessierte, die sich Heimspiele des VfL Neustadt ansehen wollen, müssen ab kommenden Wochenende nicht mehr an die Haidmühle, sondern ins Stadion in der Sauterstraße fahren.

„Seit Mittwoch sind die Mannschaften VfL I und VfL II zum Training im Stadion“, informiert der Vereinsvorsitzende Andreas Barth. „Ab Sonntag spielen die Mannschaften auch im Stadion.“ Hintergrund ist, dass der VfL das Gelände an der Haidmühle verlassen musste, weil dort 2027 die Landesgartenschau ausgetragen wird.

Die Jugendmannschaften seien weiterhin auf dem Böbig-Sportplatz am Ball, erzählt Andreas Barth. Das alte Vereinsheim an der Haidmühle werde noch leer geräumt. Aber so viel sei es nicht mehr. Barth: „Ein Teil wird verkauft, ein Teil entsorgt.“ Die Bestuhlung habe der Verein schon verkauft.

Am Sonntag tragen die Mannschaften des VfL Neustadt I und II ihre ersten Heimspiele auf dem neuen Kunstrasen im Stadion aus. Um 13 Uhr erwartet der VfL II in der C-Klasse West die SpVgg Rödersheim II, um 16 Uhr der VfL I in der A-Klasse den ASV Waldsee. „Es gibt einen Ausschank – wir bauen am Container ein Zelt auf“, verspricht Barth.