Die Temperaturen waren am Sonntag wenig frühlingshaft, doch immerhin verzogen sich die Wolken am Nachmittag. Dem Weingenuss bei „Rosa Leuchten im Glas“, dem Kauf ausgewählter Produkte auf dem Frühlingsmarkt oder dem Shoppen in den Läden der Innenstadt stand nichts mehr im Wege.

Hier geht’s zum Artikel über den verkaufsoffenen Sonntag, erstmals wieder ohne Maskenpflicht.