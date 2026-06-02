Vom Donnersberg bis ins Kuseler Land: Der Pfälzer Höhenweg steht zur Wahl von „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“. Bis 30. Juni kann online abgestimmt werden.

Ein Wanderweg, der in Teilen auch durch den Kreis Kusel führt, könnte „Deutschlands schönster Wanderweg“ werden: der Pfälzer Höhenweg. Dieser führt auf rund 114 Kilometern, insgesamt 3400 Metern Höhenunterschied im Auf- und Abstieg und sieben Etappen von Winnweiler bis nach Wolfstein im Kreis Kusel durch das Pfälzer Bergland. Es geht über Dannenfels, die Aussichtspunkte Moltkefels, vorbei am Ludwigsturm, nach Falkenstein und zur dortigen Burg, hinein ins Mordkammertal bis zum Bastenhaus, später weiter über Würzweiler bis nach Rockenhausen. In einer weiteren Etappe kommen die Wanderer vorbei an der Burgruine Randeck mit Blick über das Alsenztal und auf den Donnersberg, danach weiter zur romantischen Moschellandsburg und bis nach Obermoschel. Nach einem Abstecher in den Kreis Bad Kreuznach ( Meisenheim) führt der Weg ins Kuseler Land. Hier geht es auf einer alten Römerstraße zunächst bis nach Lauterecken. Die letzte Etappe führt von Lauterecken nach Wolfstein – allerdings nicht an der Lauter entlang, sondern über die Höhen des Königslandes.

Nun ist der Pfälzer Höhenweg in der Kategorie Mehrtagestouren für die Wahl zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ des „Wandermagazins“ nominiert. Dabei muss sich der Weg mit Konkurrenten wie dem Himmelsstürmerweg im Allgäu, dem Druidensteig im Westerwald und dem Goldsteig im Bayerischen Wald messen. Für die Mehrtagestouren sind zehn Kandidaten nominiert; abgestimmt werden kann online bis zum 30. Juni unter https://wandermagazin.de/wahlstudio. Auch bei den Tagestouren gibt es zehn Bewerber; zwei Pfälzer Touren sind dort nominiert. Pro Kategorie kann jeweils eine Stimme abgegeben werden. Der Wanderweg, der die meisten Stimmen erhält, darf sich am Ende mit dem Titel schmücken.

„Wanderklassiker, der seinem Namen alle Ehre macht“

Mit dem Pfälzer Höhenweg schickt die Pfalz-Touristik einen „echten Wanderklassiker ins Rennen, der seinem Namen alle Ehre macht“, wie es in der Beschreibung heißt. Weite Höhenzüge, stille Wälder, offene Wiesen und kleine Dörfer prägen das Bild des beliebten Wanderweges. Und genau diese Landschaft bietet auch der Kreis Kusel. Wer hier unterwegs ist, erlebt die Pfalz von ihrer ursprünglichen, ruhigen Seite. „Die liebliche, leicht bewaldete Hügellandschaft des ursprünglichen Pfälzer Berglandes ist das eine. Weite Höhenzüge, Wälder, Wiesen und Äcker, die für ein abwechslungsreiches Landschaftsbild sorgen, sind das andere. Zusammen schafft die Kombination eine Atmosphäre, in der man schnell weit weg ist vom Alltag und einem das Loslassen leichtfällt“, heißt es beispielsweise auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein zum Pfälzer Höhenweg.

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