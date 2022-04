Neustadt war eine von mehreren Städten in der Pfalz, die für den gestrigen Sonntag zum Shoppen eingeladen hatten. Zwischen 13 und 18 Uhr waren viele Läden in der Innenstadt geöffnet – ein Angebot, das viele Einheimische und Gäste gerne angenommen haben. Da bundesweit die meisten Corona-Regeln in der Nacht auf Sonntag aufgehoben worden waren, war seit langer Zeit wieder Einkaufen ohne Mund-Nasen-Schutz möglich. Das nutzten auch einige aus, andere wiederum trugen weiterhin Masken. Die einen oder anderen Ladeninhaber machen von ihrem Hausrecht Gebrauch setzen weiter auf eine Maskenpflicht, die meisten Geschäfte aber nicht.

Neben dem verkaufsoffenen Sonntag lockten auch der Frühlingsmarkt auf Markt- und Hetzelplatz sowie die Weinverkostung „Rosa Leuchten im Glas“ im Rathaus-Innenhof so manchen Besucher an. Hier geht’s zur Bildergalerie.