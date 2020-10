Der Therapieverbund Ludwigsmühle mit Sitz in Landau wird ab Januar die Fachstelle Sucht in Neustadt übernehmen. Dem hat der Stadtrat zugestimmt. Ob die Suchtberatung weiter in der Schillerstraße 11 angesiedelt ist, muss der neue Träger nun mit dem Hauseigentümer verhandeln. Der Trägerwechsel war notwendig geworden, weil sich die Evangelische Heimstiftung Pfalz zurückzieht. Der Therapieverbund war einer von drei Bewerbern und hatte laut Stadtverwaltung das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Bisheriges Personal wird übernommen, wenn es das will. Sollte der neue Arbeitgeber nach einem anderen Tarif bezahlen, wird die Stadt zeitlich begrenzt auf maximal ein Jahr einen höheren Zuschuss als Ausgleich für höhere Personalkosten zahlen. Wie Bürgermeister und Sozialdezernent Ingo Röthlingshöfer schon vorab informiert hatte, ist mit dem Therapieverbund ein jährlicher städtischer Zuschuss von rund 280.000 Euro vereinbart worden. Der Verbund hat angekündigt, das bisher schon gute Angebot schrittweise zu erweitern. So soll die digitale Suchthilfe ausgebaut werden, gleiches gelte für die Suchtselbsthilfe.