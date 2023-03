Bis zur Sommerpause soll der Stadtrat darüber entscheiden, ob die Karl-Helfferich-Straße sowie vier Straßen im Afrikaviertel umbenannt werden. Nach den beiden Anwohnerversammlungen hat sich nun die SPD-Stadtratsfraktion vorab positioniert. In allen fünf Fällen will sie pro Umbenennung stimmen, wie Fraktionsmitglied Andreas Böhringer am Freitag mitteilte.

Die SPD hatte 2019 beantragt, die Karl-Helfferich-Straße umzubenennen und damit jene Diskussion angestoßen, die letztlich in einem wissenschaftlichen Gutachten mündete, auf dessen Grundlage nun über die fünf Straßennamen gesprochen wird. Dazu gab es einen fraktionsübergreifenden Arbeitskreis sowie die beiden Anwohnerversammlungen.

Sollte der Stadtrat sich für Umbenennungen entschieden, hat die Verwaltung bereits zugesagt, jene Kosten zu tragen, die den Anwohnern dadurch notwendigerweise entstehen. Die SPD biete darüber hinaus Hilfe bei der Umsetzung einer Adressänderung an, zum Beispiel bei der Kontaktaufnahme zu Banken, Versicherungen oder Vereinen, so Böhringer. Außerdem sei sie dafür, die Anwohner bei der möglichen Suche nach neuen Straßennamen zu beteiligen. Das hatte auch Oberbürgermeister Marc Weigel in den Versammlungen als wichtig bezeichnet.