Die Aktion „Stadtradeln“ ist in Neustadt gestartet. Um mehr Menschen fürs Radfahren und das Thema Nachhaltigkeit zu begeistern, sind drei größere Veranstaltungen geplant.

Anlässlich des „Stadtradelns 2026“ lädt die Stadt Neustadt gemeinsam mit verschiedenen Akteuren zu mehreren öffentlichen Veranstaltungen rund um Klimaschutz, nachhaltige Mobilität und Energiewende ein. Die Angebote richten sich nicht nur an Teilnehmer des „Stadtradelns“, sondern an alle Interessierten. Ein Klimaspaziergang durch die Neustadter Kernstadt bildet am Samstag, 13. Juni, den Auftakt. Dabei werden Orte besucht, an denen Auswirkungen des Klimawandels bereits sichtbar sind. Gleichzeitig informiert die Stadt über Maßnahmen zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz, etwa zu den Themen Hitzevorsorge, Stadtgrün, Wassermanagement und nachhaltige Stadtentwicklung. Treffpunkt ist der Juliusplatz neben dem Rathaus, der Spaziergang soll von 10 Uhr bis zirka 11.15 Uhr gehen.

Anschließend laden die Neustadter Energiewende-Botschafter ab 11.30 Uhr zu einem offenen Austausch in der Villenstraße 4 ein. Im Mittelpunkt stehen Gespräche rund um Photovoltaik, Wärmepumpen, Energiesparen, E-Mobilität und nachhaltige Wärmeversorgung. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, Fragen zu stellen und sich über konkrete Projekte zu informieren. Der Austausch ist offen gestaltet und kann unabhängig vom vorherigen Klimaspaziergang besucht werden.

Rund 60 Teams am Start

Eine weitere Veranstaltung folgt am Samstag, 20. Juni. Bei der geführten Radtour „Radverkehr im Dialog“ werden gemeinsam mit dem Radverkehrsbeauftragten der Stadt verschiedene Infrastrukturpunkte im Stadtgebiet angefahren. Vor Ort können Teilnehmer Hinweise, Erfahrungen und Vorschläge zur Weiterentwicklung des Radverkehrs in Neustadt einbringen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Café Winzig.

Für alle Veranstaltungen wird zur besseren Planbarkeit eine Anmeldung bis 12 Uhr am Vortag per E-Mail an andreas.manuel@neustadt.eu erbeten.

Bisher haben sich rund 58 Teams fürs „Stadtradeln“ angemeldet. Bis 26. Juni läuft der Aktionszeitraum in Neustadt. Bis dahin gilt es, möglichst viele Strecken per Rad zurückzulegen und so für ein starkes Neustadt-Ergebnis zu sorgen. Ende August werden die besten Teilnehmer dann geehrt.