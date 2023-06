Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt Neustadt muss jedes Jahr eine Menge Geld in die Hand nehmen, damit ihre Schulen gut in Schuss bleiben. Aktuell gibt es Nachholbedarf. Darüber hinaus stehen zwei große Bauprojekte an.

Wer einen Eindruck bekommen möchte, was die Stadt in Sachen Schulen alles tun muss, kann den Hauptausschuss besuchen, der einmal im Monat tagt. Allein im Mai ging es dort fünfmal um das Käthe-Kollwitz-Gymnasium.