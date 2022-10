Für den geplanten Neubau der Georg-von-Neumayer-Realschule plus wird nun ein Architektenwettbewerb gestartet. Der Stadtrat hat am Dienstagabend einstimmig die dafür erforderlichen Ausgaben in Höhe von 230.000 Euro bewilligt. 50.000 Euro davon sind für den Sieger des Wettbewerbs vorgesehen. Baudezernent Bernhard Adams erläuterte, dass bei der Ausschreibung auch Aspekte wie das Bauen mit Holz sowie eine Nachhaltigkeitszertifizierung als verpflichtende Aspekte aufgeführt werden. Der Stadtrat hatte im Dezember 2020 beschlossen, dass das alte Realschulgebäude im Böbig abgerissen werden soll. Der Neubau ist an gleicher Stelle geplant. Es wird mit Investitionskosten von rund 27 Millionen Euro geplant. Sowohl Teilabriss als auch Sanierung wären teurer gekommen. Die neue Schule ist auf Vierzügigkeit ausgelegt. Im März 2021 hat die Aufsichtsbehörde das Raumprogramm bewilligt, im Juli 2021 folgte die Freigabe für den Architektenwettbewerb. Dieser soll bis Sommer 2023 abgeschlossen sein. Für die Bauarbeiten kalkuliert die Verwaltung danach mit vier Jahren. Margarete Hoffmann (FWG) appellierte an die Verwaltung, den Neubau zu einem „Pilotprojekt“ in Sachen „zukunftsgerichtete Schule“ zu machen. Rainer Grun-Marquardt (Grüne) merkte an, dass manche seiner Parteifreunde unter dem Stichwort Nachhaltigkeit Probleme mit dem Projekt hätten, da ein Gebäude abgerissen werde und viel Bauschutt anfalle. Zuletzt hatte es im Schulträgerausschuss Unmut gegeben, weil 1,8 Millionen Euro in den Brandschutz investiert werden müssen, damit die Schule auch nach 2023 noch genutzt werden kann.