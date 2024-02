Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Neustadter SPD zieht mit Pascal Bender als Spitzenkandidat in die Stadtratswahl am 9. Juni. Der Hambacher will das Profil seiner Fraktion gegenüber dem Oberbürgermeister schärfen und nicht nur dessen Wünsche abnicken.

51 von 52 möglichen Stimmen – mit diesem Ergebnis konnte Pascal Bender sichtlich gut leben am Montagabend bei der Listenaufstellung der Neustadter SPD im Dorfgemeinschaftshaus Duttweiler.