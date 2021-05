Weindörfer wie Diedesfeld befinden sich in einer schwierigen Situation. Ihre idyllische Lage und vor allem die historische Bausubstanz mit großen Winzeranwesen sind der Grund für ihre Beliebtheit bei Bewohnern und Touristen. Und doch können sie die Zeit nicht stillstehen lassen. Werden alte Anwesen verkauft, müssen neue Lösungen gefunden werden. Schon beginnt der Spagat. Die Orte müssen attraktiv für Neubürger sein und für diese überhaupt Wohnraum haben. Daher darf man Investoren nicht per se verteufeln. Zumal niemand Interesse an Leerständen haben kann und auch neue Lokale wichtig sind. Dennoch ist die Argumentation des Ortsbeirats schlüssig: Bei aller Freude über die Nachfrage darf der Charme nicht verloren gehen. Sonst leidet die Attraktivität. Man darf gespannt sein, welche Handlungsoptionen die Bauverwaltung hier aufzeigt.