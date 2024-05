Bei prächtigem Wetter hat Hambachs stellvertretender Ortsvorsteher Pascal Bender am Mittwochmittag das Andergasser Fest eröffnet und allen Besuchern eine „wundervolle Zeit“ im Weindorf gewünscht: „Genießen Sie das Fest und lassen Sie uns gemeinsam den Frühling willkommen heißen.“ Auch Weinprinzessin Jasmin stimmte die Zuhörer auf das Fest ein. Bender dankte der Kolpingkapelle Hambach für die Musik rund um die Eröffnung und den Ausschankstellen fürs Aufstellen des Maibaumes. „Was einst als kleines Straßen- und Nachbarschaftsfest begann, hat sich zu einem beliebten Event entwickelt, das Gäste aus nah und fern anlockt. Für uns Hambacher markiert es den Start unserer Weinfestsaison vor Ort“, sagte Bender. Das Fest wird fortgesetzt von Freitag bis Montag. Am Sonntag findet zudem ein Bauernmarkt statt. Acht Winzerhöfe haben von Freitag bis Montag geöffnet und bieten auch jede Menge Livemusik an.