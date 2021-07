Drei weitere Solo-Shows prägen am Wochenende das Programm der Sommertheater-Reihe des „Theaters in der Kurve“ in Hambach: Dabei präsentiert zunächst am Freitag, 16. Juli, um 20 Uhr der in rheinhessischen Wachenheim lebende Schauspieler Steffen Schlösser im Garten des Weinguts Schäffer eine leicht gekürzte Fassung von Goethes „Faust I“, bei der er kurzerhand alle Rollen selbst spielt – bis hin zum Pudel. Am Samstag, 17. Juli, folgt dann ebenfalls um 20 Uhr an gleicher Stelle die in der Nordpfalz beheimatete Sängerin und Kabarettistin Doris Friedmann mit ihrem Programm „L´Amour und Glück“, in dem sie in die Rolle einer Diva schlüpft, die als Frau von Welt alle auftretenden Probleme auf ihre ganz eigene Art löst – und dazu auch noch singt. Komplettiert wird der Reigen am Sonntag, 18. Juli, um 17 Uhr im „Theater in der Kurve“ selbst mit einem weiteren Termin für Schauspielerin Leni Bohrmann und ihr Lewis-Carroll-Livehörspiel „Alice“, das an dieser Stelle am 27. Juni seine Uraufführung feierte (wir berichteten hier). Karten (18 Euro) über die Buchhandlung Quodlibet in Neustadt (06321/88930).