Es sei nicht sicher, ob der Hang oberhalb der Bahnlinie in Teilen der Sommerbergstraße in Lambrecht ausreichend stabil ist. Das teilte die Lambrechter Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck (FWG) in einer Sitzung des Bau- und Stadtsanierungsausschusses in der vergangenen Woche mit.

Die Bahn AG beabsichtige den Hang bald zu prüfen, informierte Bundenthal-Beck. Vorläufig könnten in Teilen der Sommerbergstraße keine Lkw mehr fahren, da ein Straßenstück auf Forderung der Bahn AG etwa zur Hälfte gesperrt worden sei und die Restbreite der Fahrbahn für Lkw nicht ausreiche. Die Stadt müsse die in dem Straßenstück vorhandenen Risse sofort verschließen lassen und durch ein dauerhaftes technisches Monitoring die Entwicklung der Risse beobachten lassen, erläuterte die Beigeordnete den Sachverhalt. Die Mitglieder des Ausschusses vergaben einen entsprechenden Auftrag.

Diese Risse in der Straße sind nach Angaben von Bundenthal-Beck der Grund für die Befürchtungen der Bahn mit Blick auf die Stabilität des Hangs. In der Lambrechter Sommerbergstraße gibt es schon seit vielen Jahren immer wieder Probleme mit Rissen und anderen Schäden an der Fahrbahn. Teile der Straße waren in der Vergangenheit mehrfach saniert und repariert worden.

Alle warten auf die Ergebnisse

In einem Teilstück der Sommerbergstraße schräg unterhalb des Gebäudes der Verbandsgemeindeverwaltung sind seit einiger Zeit große Risse zu sehen, und das Straßenstück ist allgemein in einem schlechten Zustand. Die Mitglieder des Lambrechter Stadtrats hatten in einer Sitzung im August beschlossen, dass an dem schadhaften Straßenstück der Asphalt abgefräst und neuer Asphalt aufgebracht werden soll und einen entsprechenden Auftrag erteilt.

Die Bahn AG sei über die geplanten Arbeiten informiert worden, so Bundenthal-Beck. Bei einem Ortstermin habe ein Vertreter der Bahn die Befürchtung geäußert, dass sich der Untergrund des Sommerbergs, der ein Hügel ist, bewegt und dies Auswirkungen auf die Stabilität des Hangs habe. Wie es nun weitergeht, könne man erst sagen, wenn die Ergebnisse der Untersuchung des Hangs und der Risse vorliegen.