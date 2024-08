Die Sommerbergstraße in Lambrecht ist in Höhe des Gebäudes der Verbandsgemeindeverwaltung in einem schlechten Zustand. Der Stadtrat beschloss, dass die Firma Johann Schön & Sohn Bau GmbH (Speyer) mit der Sanierung des Asphalts beauftragt wird.

Robert Westerberger (CDU) regte an, erst von einem Fachmann die Standfestigkeit der Böschung überprüfen zu lassen. Die für Bauangelegenheiten zuständige Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck ( FWG) erläuterte, dass sich der Hang in diesem Bereich schon immer bewege, dies nicht so „wie wir das möchten“. Das Straßenstück sei vor einigen Jahren schon einmal saniert worden. Wegen der Bewegungen des Hangs seien jetzt erneut große Risse im Asphalt. Es bringe nichts, wenn man nun ein teures Gutachten zur Standfestigkeit in Auftrag gebe. Das und eine eventuelle Komplettsanierung, die wesentlich teurer wäre, müssten die Lambrechter Grundstücksbesitzer über wiederkehrende Ausbaubeiträge zahlen. Diese würden durch andere Erneuerungen von Straßen derzeit ohnehin finanziell stark belastet. Dagegen koste die Asphaltsanierung nur etwa 27.600 Euro. Da das eine Reparatur sei, zahle die Stadt diesen Betrag.

Westerberger plädierte dafür, die Leitplanke zu erneuern, um sicher zu sein, dass diese fest und stabil ist. Die Leitplanke werde bei der Asphaltsanierung abgebaut und wieder neu befestigt, erklärte Bundenthal-Beck. Bürgermeister Andreas Ohler (CDU) wollte wissen, wann die Asphaltsanierung ausgeführt werde und wie lange sie dauern wird. Das stehe noch nicht fest, so die Antwort von Jürgen Keller, Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung.