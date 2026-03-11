Seit Ende 2024 steht das frühere Hotel Maxx by Steigenberger leer. Die Stadt hofft auf eine Wiederbelebung des Betriebs. Jetzt gibt es ein Zeichen der Hoffnung.

Die Hoffnungen auf eine schnelle Lösung waren groß, als es im Sommer vergangenen Jahres hieß, der Verkauf des seit Ende 2024 leerstehenden, früheren Hotels Maxx by Steigenberger in Deidesheim stehe kurz bevor. Die Auskunft kam von dem Immobilienbüro Christie & Co. in Frankfurt, das das Haus seit Februar 2025 zum Verkauf anbietet. Derzeitige Eigentümerin ist die Dorje International GmbH (früher Deidesheim, heute Mannheim), hinter der chinesische Geschäftsleute stehen, und die laut Handelsregister auf Weinhandel, -export und beratende Dienstleistungen spezialisiert ist.

Bei dem Kauf-Interessenten handele es sich um einen Immobilien-Investor, das Verkaufsverfahren sei „ziemlich weit“ vorangeschritten und könne „voraussichtlich im September“ abgeschlossen werden, informierte seinerzeit eine Sprecherin des Büros. Aus September wurde bekanntermaßen nichts, und im Oktober gab sich das Immobilienbüro dann auffällig wortkarg, als es in Deidesheim hieß, das Haus sei „so gut wie verkauft“, und der Käufer sei ein „großer, ziemlich bekannter Investor mit viel Hotel-Erfahrung“, der beabsichtige, das Haus als Hotel weiterzuführen. Man könne dazu gar nichts sagen, das sei vom Eigentümer nicht gewollt, kommentierte Sophie Paus, zuständige Maklerin bei Christie & Co, seinerzeit die Äußerung. Auf spätere Anfragen per Mail oder Telefon reagierte sie gar nicht mehr.

„Update im April“

Jetzt jedoch scheint sich etwas getan zu haben. Auf eine erneute Anfrage der RHEINPFALZ antwortete Paus: „Ich kann Ihnen im April gerne ein neues Update dazu geben.“ Mehr ist indes auch vor Ort nicht zu erfahren, auch nicht von Yi Dai, einem Chinesisch-Dozenten vom Ostasieninstitut Ludwigshafen, der seine Landsleute gelegentlich beratend unterstützt und von dem im vergangenen Jahr die Äußerung kam, das Hotel sei „so gut wie verkauft“. Dai ist auch Prokurist einer Firma namens Alsmart GmbH, die zwischenzeitlich offenbar Interesse am Steigenberger-Hotel hatte, denn sie hatte bei der Verbandsgemeindeverwaltung eine Konzessionserlaubnis beantragt. Der Antrag wurde jedoch im August wieder zurückgezogen.

Die Verbandsgemeinde Deidesheim hat derzeit keine neuen Informationen zum geplanten Verkauf des Hotels, wie die Behörde auf Anfrage mitteilt. Informationen der RHEINPFALZ zufolge sind die Verkaufsverhandlungen jedoch tatsächlich sehr weit fortgeschritten. Demzufolge ist es auch zutreffend, dass der Käufer das Haus als Hotel weiterbetreiben möchte. Das ist ein entscheidender Punkt für die Stadt Deidesheim, denn der Wegfall des 124-Zimmer-Hauses belastet die Tourismus- und Gastronomiebranche erheblich. Nach Angaben der Tourist Service GmbH sind durch die Schließung des Hauses rund 25 Prozent der Hotelbetten in Deidesheim weggefallen. Das macht sich laut Geschäftsführer Stefan Wemhoener auch in der Gastronomie und bei den Weingütern in der Stadt bemerkbar.

Das frühere Maxx by Steigenberger Hotel wurde 1994 als „Haus der gehobenen Mittelklasse“ eröffnet.