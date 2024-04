Das Maxx by Steigenberger, ein Hotel mit 124 Zimmern in Deidesheim, wird zum Jahresende 2024 schließen. Allerdings gibt es Interessenten, die die Immobilie übernehmen wollen.

Hoteldirektor Volker Köhler hatte jüngst gegenüber der RHEINPFALZ die Schließung des Maxx by Steigenberger zum Jahresende bestätigt. Nach 30 Jahren läuft der Pachtvertrag zwischen Steigenberger und der Eigentümerin der Immobilie, der Dorje International GmbH mit Sitz in Mannheim, aus und wird nicht verlängert.

Es gebe Interessenten, die derzeit in Gesprächen mit den Eigentümern stehen, berichtete eine Sprecherin von Dorje International nun auf RHEINPFALZ-Anfrage. Derzeit fänden Gespräche statt. Nähere Informationen, auch über den Verkaufspreis, wurden nicht genannt. Es sei aktuell noch nicht abschließend geklärt, ob es zu einem Verkauf oder einer Weiterverpachtung des Hauses kommen werde, sagte die Sprecherin. Sie wies zudem daraufhin, dass die Dorje International GmbH (deren Geschäftsgegenstand im Register mit „Weingeschäfte aller Art einschließlich Export und Beratung“ beschrieben wird) den auslaufenden Vertrag mit der Steigenberger-Gruppe gern verlängert hätte. „Steigenberger hat aber seine Strategie geändert, die keine Verlängerung des Pachtvertrags in Deidesheim vorsieht“, sagte sie.

Weiter Interesse an Deidesheim

Dass weitere Investitionen erforderlich seien, liege in der Natur der Sache, schließlich werde das Gebäude seit 30 Jahren genutzt. Dennoch hätten die Eigentümer immer wieder Renovierungen und Modernisierungen vorgenommen, um das Haus auf dem aktuellen technischen Stand zu halten. „Ein neuer Eigentümer oder Betreiber wird sicherlich Veränderungen und Anpassungen vornehmen und kann somit seine eigenen Ideen umsetzen“, sagte die Sprecherin. Dabei machte sie deutlich, dass man Interesse daran habe, einen Käufer oder Betreiber zu finden, der von seiner Konzeption her zu einem Hotel dieser Art und dieser Lage passe. „Uns ist auch die soziale Verantwortung und die Nachhaltigkeit bei dieser Sache wichtig.“ Die Dorje International GmbH – die die Immobilie von China Lodging Holdings Singapore, einer Tochtergesellschaft der chinesischen Huazhu Group – übernommen hatte, habe weiterhin großes Interesse daran, mit Deidesheim in Verbindung zu bleiben. „Wir haben das Städtchen lieben gelernt, deshalb ist auch ein geschäftliches Comeback unsererseits nicht ausgeschlossen.“