Peter Saling vom Pfälzerwald-Verein beurteilt das Besucherlenkungskonzept der Stadt

Mit mehr als 1200 Mitgliedern ist die Hambacher Ortsgruppe die mit Abstand größte des Pfälzerwald-Vereins (PWV). In Gesprächen mit der Stadt, der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH sowie dem Forst brachten die PWV-Experten immer wieder Anregungen zum Besucherlenkungskonzept ein. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ beurteilt Peter Saling, Vorsitzender der Hambacher Ortsgruppe, die Pläne.

Herr Saling, wie bewertet der PWV das Besucherlenkungskonzept?

Grundsätzlich positiv. Es ist gut, dass sich etwas bewegt, wir endlich ein Wegekonzept bekommen. Das schafft für uns mehr Klarheit, wie und wo wir neue Wege anlegen können, ohne die Schutzzonen im Biosphärenreservat zu gefährden.

Neue Wege anlegen? Ist nicht genau das Gegenteil erklärtes Ziel des Konzepts?

Sowohl als auch. Es gibt sechs Rundwege um Hambach herum. Die werden sehr wahrscheinlich größtenteils aufgegeben. Insgesamt würden nach unseren Vorschlägen Wege von rund 30 Kilometern aus dem Hambacher Markeirungsnetz herausgenommen. Dafür haben wir neue attraktive Loops, also Rundwege, die in einander greifen, konzipiert, die vorhandene Strecken integrieren. So schaffen wir mehr Übersicht, können einzelne Wege zusammenlegen und so eine Reduzierung der Gesamtanzahl erreichen, ohne dass die Wanderer einen Nachteil davon haben.

Wie hat sich die Verzögerung beim städtischen Konzept auf Ihre Ortsgruppe ausgewirkt?

Die Pläne für unsere Loops sind schon länger fertig, aber erst wenn das Besucherlenkungskonzept vom Biosphärenreservat akzeptiert wird, bekommen wir auch grünes Licht dafür. Natürlich hätten wir uns einen schnelleren Abschluss gewünscht. Aber es wurden in der Vergangenheit eben einfach zu wenig Geld und Ressourcen in der Stadt dafür bereitgestellt.

Was sagen Sie zu den fehlenden Plänen für Mountainbiker?

Das Thema Mountainbike wird bei uns in der Ortsgruppe immer stärker nachgefragt. Es wäre gut, wenn auch für sie bald ein Lenkungskonzept vorliegt.

Im Internet gibt es zahlreiche Anbieter von Wanderkarten, die auch Strecken ausweisen, die es nach dem städtischen Konzept bald nicht mehr geben soll. Wie können die Besucher dennoch gelenkt werden?

Die bereits eingetragen Wege auf den Internetportalen und in den Apps werden sich nicht mehr löschen lassen. Ich hoffe, dass die Wanderer aber so vernünftig sind und auf den ausgeschilderten Wegen bleiben. Es wäre gut, wenn mit zusätzlichen Infotafeln auf den Zweck der Kernzonen in den Schutzgebieten und das ausdrückliche Wegegebot hingewiesen wird. Das würde sicherlich für mehr Akzeptanz unter den Besuchern im Pfälzerwald sorgen.