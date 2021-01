Nachdem es mehrfach zu einem Verkehrschaos auf dem Kalmitparkplatz gekommen war, blieb es dort am Neujahrstag relativ ruhig. Die Polizei Edenkoben geht aber davon aus, dass der Betrieb am Wochenende wieder zunimmt. „Wir werden die Lage in Absprache mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Maikammer beobachten“, sagte eine Sprecherin der Behörde. Präventive Maßnahmen seien nicht möglich. „Die Leute stellen ihr Auto irgendwo ab, wo sie gerade einen Platz sehen. Wo genau, wissen wir vorher natürlich nicht.“ Alle Verstöße gegen die Parkregeln würden „strikt geahndet“.

Ein Massenandrang von Spaziergängern sorgt seit den Weihnachtsfeiertagen immer wieder für Verkehrsprobleme im gesamten Kalmitgebiet. Wiederholt musste die schmale Zufahrt zum Kalmitparkplatz gesperrt werden, weil Fahrzeuge verkehrsbehindernd geparkt waren. Problematisch war die Situation, weil im Notfall auch Feuerwehr und Rettungswagen nicht durchgekommen wären.