Die Termine in der Leichtathletik sind gerade eng getaktet. Parallel zu den Europameisterschaften in Rom stehen kurz nach den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Eisenberg und Haßloch schon die Pfalzmeisterschaften an.

„Ich sehe den beiden Veranstaltungen sehr positiv entgegen“, sagt Christian Heilmann. Erst beim Verbandstag in Mußbach im April hat der Bad Dürkheimer als Nachfolger des langjährigen Vizepräsidenten Dieter Tisch den Bereich Wettkampforganisation beim Leichtathletikverband Pfalz übernommen. Durch Veranstaltungen seines Vereins hat er bereits einschlägige Erfahrung gesammelt. „Und ich habe ein erfahrenes Team um mich herum“, betont Heilmann, sodass man auch mit unvorhersehbaren Problemen, wie etwa der Anpassung von Zeitplänen, gut umgehen könne.

Besonderes Augenmerk auf Staffel-Quartett

370 Athletinnen und Athleten sind gemeldet für die Meisterschaften der Männer, Frauen, U18 und U14 am Samstag, 8. Juni, im Waldstadion der TSG Eisenberg, einem laut Christian Heilmann sehr erfahrenen Gastgeber. Die Landesmeisterschaften der U20 und U16 im Stabhochsprung sowie die Langhürden-Wettbewerbe aller Altersklassen sind ebenfalls in die Veranstaltung integriert.

Das U18-Staffelquartett der Startgemeinschaft Nußdorf-Germersheim-Deidesheim (von links): Linus Valnion, Constantin Reiß, Hendrik Lindemann und Konstantin Kugler. Foto: Kainz

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem erneuten Auftritt der 4x100-Meter-Staffel der StG Germersheim-Nußdorf-Deidesheim. Mit den Deidesheimern Linus Valnion und Hendrik Lindemann etablierte sich das Quartett vor Wochenfrist mit ihrer Siegerzeit in der deutschen Spitze der Klasse U18 und will sich vor allem bei den Wechseln noch steigern. Gleiches gilt für die Frauen-Staffel der StG Rhein-Pfalz mit Franziska Böger und Gina Felden vom TV Gimmeldingen, nachdem man in Konz nicht in Bestbesetzung antreten konnte.

Haßloch und Bad Dürkheim teilen sich Aufgaben

Wegen fehlender Stadionkapazitäten auf der Kippe standen eine Zeit lang die Pfalzmeisterschaften der U20/U16, ehe sich mit dem LC Haßloch für die am Sonntag, 9. Juni, ebenfalls um 10.30 Uhr beginnende Veranstaltung doch noch ein Ausrichter gefunden hat. „Allein konnten wir das aber nicht stemmen, deshalb gibt es am Sonntag eine Zusammenarbeit mit dem LTV Bad Dürkheim“, erklärt Christoph Sölter vom LC Haßloch. Während sich eine Gruppe aus Bad Dürkheim um die junge Athletin Florentine Baumgärtner um die Verpflegung kümmert, ist der LC Haßloch für die Wettkampfabwicklung zuständig.

„Von der Teilnehmerzahl und den Disziplinen her haben wir damit keine Probleme“, sagt Sölter, der auch auf gute Leistungen und Platzierungen seiner Athletinnen und Athleten hofft. Gemeldet ist am Sonntag unter anderen im Weitsprung der U20 auch der frisch gebackene Rheinland-Pfalz-Meister der Männer, Patrick Frey. Der Springer von der TSG Neustadt startet am Vortag auch im Männer-Wettbewerb in Eisenberg und könnte damit im Erfolgsfall binnen einer Woche gleich drei Titel in dieser Disziplin feiern.