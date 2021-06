Ein wichtiges Signal mitten in der Corona-Krise: Der Drogeriemarkt Müller bleibt auf jeden Fall bis 2030 am Standort in der Hauptstraße. Die Kette und Gebäudeeigentümer TRE haben sich vorzeitig auf eine Verlängerung des Mietvertrags geeinigt. Die Entscheidung soll auch andere Einzelhändler motivieren.

Seit 2018 ist Martin Tartsch mit seinem Düsseldorfer Unternehmen TRE Eigentümer des Gebäudes in der Hauptstraße 43. Nun hat er den Mietvertrag mit dem Drogeriemarkt Müller vorzeitig und langfristig bis 2030 verlängert. Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) hält das für eine „tolle Nachricht“ für die Fußgängerzone. Er hofft, dass von dieser Entscheidung auch ein Signal ausgeht: „Denn sie ist ja gerade in einer Zeit mit großen Unsicherheiten gefallen.“ Trotz der Corona-Krise und allen dadurch verursachten Problemen für den Einzelhandel hätten TRE und Müller gezeigt, dass man gemeinsam zu Lösungen kommen könne. „Der neue Mietvertrag soll daher allen Hoffnung geben.“

Für Weigel ist der Drogeriemarkt, der in der Fußgerzone auf einer Fläche von 2600 Quadratmetern auf vier Etagen seine Waren anbietet, ein „ganz wichtiger Anker“. Der Markt sei im Sortiment wie ein Kaufhaus aufgestellt und somit ein Frequenzträger für die gesamte Innenstadt. Man dürfe seine Bedeutung nicht unterschätzen.

„Attraktives Paket“

Vermieter Martin Tartsch, der seit 2018 mehrere Immobilien in Neustadt vermarktet, betont, dass die Einigung gelungen sei, da beide Seiten auch zu Zugeständnissen bereit gewesen seien. Die aktuelle Situation sei für Einzelhändler sehr problematisch, da ihnen aufgrund der Corona-Auflagen Einnahmen wegbrechen. Und das wiederum sei für gewerbliche Mieter wie ihn „brutal“: Denn in solchen Fällen sei auch die Zahlung der Mieten schwierig. Er sei daher oft in Kontakt mit Oberbürgermeister Weigel, um nach guten Lösungen für alle zu suchen.

Tartsch betont, dass er 2018 mit dem Versprechen angetreten sei, sich nachhaltig in Neustadt zu engagieren. In der Vertragsverlängerung mit Müller sehe er einen Beleg dafür, „dass wir Wort halten“, so der Geschäftsführer. Man habe die Einigung mit durchaus spürbaren Zugeständnissen erzielt. Am Ende stehe seiner Meinung nach aber ein „für Neustadt optimales Ergebnis“.

Auch aus der Leitungsebene der Drogeriekette gibt es positive Stimmen zur Entwicklung in Neustadt. Dirk Wannenmacher, Leiter Expansion Süddeutschland, sagt: „Ich freue mich, dass wir die aktuellen Gespräche mit dem Vermieter nutzen konnten, um diesen wichtigen und erfolgreichen Standort langfristig zu sichern.“ Wannenmacher spricht beim neuen Vertrag über ein „attraktives Paket“. Konkrete Zahlen zum Vertrag wollte aber niemand nennen.