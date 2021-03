Lange hat sich Neustadt gut und tapfer deutlich unter dem Inzidenzwert 50 gehalten. Das heißt, es gab so wenige Corona-Neuinfektionen in der Stadt, dass die Läden wieder öffnen konnten. Doch seit ein paar Tagen geht der Inzidenzwert, der über die Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner informiert, wieder nach oben. Am Dienstag wurde die 40er-Marke geknackt, am Mittwoch lag der Wert dann bei 54,4.

Bei aller Freude über eine volle Fußgängerzone: Genau diese Zahlen muss Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) genau im Blick haben. Denn wie die umliegenden Kommunen wird auch Neustadt eine neue Allgemeinverfügung mit Einschränkungen veröffentlichen müssen, wenn der Inzidenzwert in der Stadt an drei Tagen in Folge über 50 lag. Man habe hier noch Zeit, weiß Weigel. Und eines sei für ihn klar: „Wir wollen den Handel offen halten.“ Denn beim Einkaufen sind ab dem 50er-Inzidenzwert Einschränkungen vorgesehen, bei der Gastronomie erst ab 100. Weigel will die Landesregierung dabei auch mit der Neustadter Teststrategie überzeugen, da Kunden sich zuvor in einem der Testzentren untersuchen lassen könnten. Das sorge für Sicherheit, ist Weigel überzeugt. Außerdem hoffe er auf den Zuschlag als Modellkommune, denn dann wäre ohnehin mehr möglich.