Auf den ersten Blick klingt es ja putzig: Eine 50.000-Einwohner-Stadt bejubelt die Verlängerung des Mietvertrags eines Drogeriemarkts. Ganz sicher steht die Stadt noch vor viel größeren Herausforderungen. Und doch lohnt beim Thema Müller der zweite Blick. Der Markt ist eine zentrale Anlaufstelle in der Fußgängerzone. Wäre er nicht mehr dort, gäbe es keinen Laden mehr, der auf vier Etagen Waren anbietet. Genau diese Vielfalt macht diese Geschäfte so attraktiv: Sie locken ganz unterschiedliche Kunden an. Und von denen können auch die anderen Läden profitieren. Denn wer schon mal in der Stadt ist, kauft dort vielleicht auch noch Kleidung und andere Prdodukte. Und so stellt sich die putzige Nachricht als ganz wichtiges Puzzleteil für die Innenstadt heraus. Jetzt heißt es für die Neustadter aber auch, dass sie das Angebot nutzen müssen, sonst gibt’s 2030 vielleicht weniger schöne Nachrichten, dafür aber große Probleme für die City.