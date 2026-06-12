Um die baulichen Relikte aus der Zeit, in der Kirrweiler Sommerresidenz der Speyerer Fürstbischöfe war, geht es bei einer neuen Themenführung in der Gemeinde.

Bei der ersten Führung am 20. Juni werden die Besucher „auf die ein oder andere Gestalt aus dieser Zeit treffen“, heißt es in der Ankündigung. Zu den Stationen gehören unter anderem die Marienkapelle, die Reste der mittelalterlichen Ortsbefestigung, das Pfarrhaus, der Edelhof und die ehemalige fürstbischöfliche Schaffnerei.

Der Rundgang steht unter dem Motto „Unterm Krummstab lässt sich’s gut leben“ – wobei die Veranstalter vom Heimat- und Kulturverein die Frage aufwerfen, ob es wirklich so war, dass es sich „unterm Krummstab“, also unter der Herrschaft der Fürstbischöfe, gut lebte.

Die Zeit Kirrweilers als Sommerresidenz der Fürstbischöfe ist auch das Rahmenthema, das sich die Gemeinde 2021 bei ihrer Bewerbung als Kuladig-Gemeinde vorgenommen hatte. Kuladig steht für „Kultur, Landschaft, Digital“, Ziel des vom Land geförderten Projektes ist es, die Geschichte von kulturhistorisch bedeutenden Gebäuden und Landschaftsformen aufzuarbeiten und digital zu präsentieren. In diesem Zusammenhang kam es auch zur Erarbeitung eines 3D-Modells des ehemaligen Wasserschlosses, das am 18. Juni im Edelhof (18 Uhr) vorgestellt wird. Das Schloss ist in den Kriegen nach der Französischen Revolution zerstört worden. Erhalten geblieben ist lediglich die ehemalige Schaffnerei sowie Reste der einstigen Umfriedungsmauer.

Info

Der Rundgang „Auf den Spuren der Fürstbischöfe in Kirrweiler“ wird am Samstag, 20. Juni, zweimal angeboten, um 10 Uhr und um 14 Uhr, und ist kostenlos (Spenden sind willkommen). Treffpunkt ist der Parkplatz bei der Marienkapelle, Dauer: etwa zwei Stunden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung nötig, unter huk.kirrweiler@gmx.de oder 06321 952769.