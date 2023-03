Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kirrweiler als ehemalige Sommerresidenz der Fürstbischöfe von Speyer – das ist das übergeordnete Rahmenthema, das sich die Gemeinde mit Hilfe vieler Ehrenamtlicher für das Landesprojekt „Digitale Erfassung und Präsentation von Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz“ (Kuladig-RLP) vorgenommen hat. Am Donnerstag fand die erste Ortsbegehung mit den Kuladig-Fachleuten statt. Und auch ein großes Herzensanliegen wurde formuliert: das untergegangene fürstbischöfliche Wasserschloss in einer virtuellen 3D-Rekonstruktion wiederauferstehen zu lassen.

Ziel von „Kuladig“, was für „Kultur, Landschaft, Digital“ steht, ist es, die kulturelle Vielfalt an Gebäuden, Denkmälern, aber auch