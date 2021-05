Der Lions Club Weinstraße zieht eine positive Bilanz nach seiner virtuellen Rundfahrt: 150 Zuschauer waren am 9. Mai bei der 90-minütigen Show mit dabei. Am Ende kamen 10.000 Euro zusammen. Da wegen der Corona-Pandemie der traditionelle musikalische Frühshoppen im Juni nicht möglich ist, hat sich der Lions Club eine Alternative überlegt. So entstand das Format „Lions Club goes Wunderbare Weinstraße“. Die Teilnehmer wurden dabei auf eine Ausfahrt mitgenommen, erlebten ein buntes Programm und konnten zudem verschiedene Weine verkosten. „Unser Orga-Team hat mit diesem Format völliges Neuland betreten. Das war für alle Beteiligten eine spannende und manchmal herausfordernde Erfahrung. Umso mehr freue ich mich über einen Reinerlös von rund 10.000 Euro zur Unterstützung unserer Projekte und reichlich positives Feedback von unseren Zuschauern“, sagt Präsident Jochen Engelmann. Ihm zufolge kamen die Teilnehmer am Online-Event am 9. Mai aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, England und den USA. Insgesamt wurden 52 Weinpakete verschickt.