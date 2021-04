Seit vielen Jahren richtet der Lions Club Weinstraße im Juni einen Frühschoppen mit musikalischer Begleitung im Weingut Reichsrat von Buhl in Deidesheim aus. Für dieses Jahr ist ein Alternativprogramm geplant, von dem unter anderem Bedürftige und junge Forscher in Neustadt profitieren sollen.

Bei dem vom Lions Club Weinstraße organisierten Frühschoppen treffen sich Mitglieder, deren Familien, Freunde und Sponsoren. Dabei werden Spenden für soziale Zwecke gesammelt. Da das dieses Jahr nicht möglich ist, veranstaltet der Lions Club stattdessen am Sonntag, 9 Mai, von 18 bis 19.30 Uhr eine virtuelle Roadshow mit Weinverkostung.

Von Bad Dürkheim nach Schweigen

Über einen Zugangslink können die Teilnehmer über das Internet verfolgen, wie Mitglieder des Clubs mit drei Oldtimern entlang der Weinstraße fahren. Start ist in Bad Dürkheim. Über einige Stationen geht es in wechselnden Fahrzeugen und Besetzungen zum Deutschen Weintor in Schweigen. An zwei Stationen – im Weingut Reichsrat von Buhl in Deidesheim und im Weingut Scherr in Hainfeld – werden Weine der jeweiligen Weingüter verkostet und besprochen. Die Teilnehmer können die beiden trockenen Weißweine parallel zur Roadshow genießen. Darüber hinaus wird unter anderem ein Interview mit einer regionalen Weinhoheit gezeigt. Zudem stellen sich die Neustadter Tagesbegegnungsstätte Lichtblick, die Neustadter Jugend-forscht-AG sowie der Kinderschutzbund Landau in Beiträgen vor.

