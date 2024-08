Schon vor über zehn Jahren verstarb der Modellbauer Karl-Heinz Lorenz aus Lohnweiler. Lange war unklar, wie es mit seinen vielen Zinnmodellen weitergeht. Jetzt haben sie im Neustadter Pfalzbahnmuseum eine neue Heimat gefunden.

Es rattert und klappert am ältesten noch in Betrieb stehenden Lokschuppen Europas an diesem Dienstagvormittag. Der Lastenaufzug fährt auf und nieder und bringt Fuhre für Fuhre Kisten zum Pfalzbahnmuseum.