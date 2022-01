Passend zum Wochenende gab es am Samstag auf den Höhen des Pfälzerwaldes ein paar Zentimeter Schnee. Beste Voraussetzungen also für einen schönen Winterspaziergang. Solche Bedingungen haben jedoch in der jüngeren Vergangenheit teilweise für chaotische Verkehrsverhältnisse an beliebten Wanderparkplätzen wie etwa unterhalb der Kalmit oder am Hahnenschritt gesorgt. Darüber, dass es auf der Kalmit am Samstag zu Verkehrsbehinderungen gekommen sein könnte, ist der zuständigen Polizeiinspektion in Edenkoben nichts bekannt, wie ein Polizist am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Das Gleiche weiß die Neustadter Polizei über den Parkplatz am Hahnenschritt zu berichten: Auch dort habe es keine Probleme gegeben.