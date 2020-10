Am landesweiten Maskenkontrolltag hat die Polizei am Donnerstag in Neustadt 46 Menschen kontrolliert. Wie das Polizeipräsidium in Ludwigshafen auf Anfrage mitteilte, kontrollierten die Beamten hauptsächlich dann, wenn sie einen Verstoß gegen die Maskenpflicht sahen oder vermuteten oder wenn sich Personen anderweitig verdächtig verhielten. 27 Personen haben gegen die Maskenpflicht verstoßen, sie müssen ein Bußgeld von 50 Euro zahlen.

Die meisten Verstöße stellten die Polizisten an Bushaltestellen und an Bahnhöfen fest. „Da scheint es noch ein großes Informationsdefizit zu geben. Viele haben glaubhaft angegeben, nichts von der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr zu wissen“, sagte die stellvertretende Leiterin der Pressestelle, Ghislaine Werst. Die überwiegende Mehrheit habe sich aber an die Regeln gehalten. Kontrolliert wurde unter anderem im Reiseverkehr und in Geschäften der Fußgängerzone.