Am Mittwochnachmittag hat sich wohl so manch einer verwundert die Augen gerieben: Am schönen blauen Novemberhimmel über der Vorderpfalz waren gar kryptisch anmutende Kondensstreifen zu betrachten, und das von gleich mehreren Flugzeugen. Das Ganze auch noch stimmungsvoll beleuchtet von den Strahlen der Herbstsonne. Mehrere Leser schickten uns Fotos davon.

Auch in den sozialen Medien sorgten die Bilder für allerlei Gesprächsstoff. Wilde Deutungsversuche überschlugen sich schier. Vom kruden – und bestimmt nicht ganz ernst gemeinten – Verdacht, dass wir vermutlich per Chemtrails geimpft würden, über „Alien-Geheimsprache“ bis hin zur mutigen Behauptung, dass wohl eher Aluhüte per Luftpost verteilt würden: So ziemlich alles war vertreten, was packende Verschwörungstheorien ausmacht. „Die sind bestimmt schon so lange nicht mehr geflogen, dass sie mal wieder üben wollten“, gehörte da noch zu den netteren Interpretationen.

Ein Nutzer der Facebook-Gruppe „Neustadt/Wstr – Deine Community“ sah die Ursache ganz woanders: „Der Pilot hatte wohl eher eine Schorle zu viel.“ Dabei gilt das, was für Autofahrer gilt, ja wohl auch für Piloten: Wer getrunken hat, lässt sein Fahrzeug – oder Flugzeug – besser stehen.