Ab Sonntagmorgen läuft in Lachen-Speyerdorf die Evakuierung von Wohngebäuden, die nahe am Baugebiet Jahnplatz liegen. Anlass ist, dass bei der laufenden Kampfmittelerkundung auf dem Gelände am Donnerstag eine SS Gewehrgranate 46 aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden war. Diese wird vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz am Sonntag um 11 Uhr am Ort gesprengt. Rundum werden 13 Sperrposten des Technischen Hilfswerks eingerichtet, an fünf von ihnen ist auch die Polizei im Einsatz.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wird in einem Radius von 300 Metern Luftlinie evakuiert. Betroffen sind rund 200 Haushalte mit insgesamt knapp 700 Menschen. Dazu zählen auch 88 Senioren aus dem Alten- und Pflegeheim Haardtblick. Sie werden ab 7 Uhr vom Deutschen Roten Kreuz – wegen Corona unter Vollschutz – ins nahe Corona-Notkrankenhaus bei den Diakonissen gebracht. Für Anwohner, die ihre Wohnung verlassen müssen, aber nicht wissen, wo sie hin sollen, ist die Alte Turnhalle geöffnet. Dort kümmern sich das DRK und die Ortsverwaltung um sie.

Läuft alles nach Plan, soll die Aktion bis zum späten Mittag beendet sein. Der Busverkehr ist ab 8 Uhr bis voraussichtlich 13 Uhr eingestellt. Die Stadtverwaltung ist aktuell dabei, alle betroffenen Haushalte zu informieren. Zudem wird am Samstag von 8 bis 18 Uhr ein Bürgertelefon geschaltet (06321-855-1891).

Diese Straßenzüge werden evakuiert

Komplette Straßen: Conrad-Freytag-Straße, Flugplatz, Gäubahnstraße, Jahnplatz, Josef-von-Eichendorff-Straße, Joseph-Haydn-Straße, Kleinfeldstraße, Martha-Rumpf-Straße, Kleingartenanlagen und Evangelische Gemeinschaft im Hambacher Weg/Kanzgraben, Lidl.

Straßen teilweise: Böhlackerstraße komplett, ausgenommen 33 und 35; Flugplatzstraße 46 bis 66, ausgenommen 47, 49 und 49a; Goethestraße 1 bis 23; In den Obergärten 1 bis 14 sowie 17, 19, 21; Pestalozzistraße 1 bis 11, ausgenommen 12; Wasserturmstraße 2 bis 24 gerade Seite. (Alle Angaben: Stadtverwaltung)