Der geplante Verkauf der katholischen Kirche in Speyerbrunn an eine orthodoxe Gemeinde hatte für Debatten gesorgt. Nun ist der potenzielle Käufer abgesprungen.

Wie das zentrale Pfarrbüro erklärt, habe Pfarrer Christoph Herr am 30. Mai vom Rückzug des Kaufinteressenten erfahren. „Ich bin über den Rückzug enttäuscht, da ich es mir hätte sehr gut vorstellen können, wie eine andere christliche Gemeinde dem alten Gotteshaus wieder neues Leben einhaucht“, wird Herr in einer Mitteilung zitiert. Demnach begründete die orthodoxe Gemeinde ihren Entschluss mit einem abgeschlossenen internen Klärungsprozess.

Nach einer Dringlichkeitssitzung des Verwaltungsrates und des Pfarreirates am 2. Juni halten die Verantwortlichen aber am Profanierungstermin fest: Wie geplant soll der emeritierte Weihbischof Otto Georgens diese am Donnerstag, 25. Juni, übernehmen. Die beiden Räte hätten es sich nicht leicht gemacht, heißt es in der Mitteilung des Pfarrbüros weiter. Ausschlaggebende Argumente für das Festhalten am Profanierungstermin seien der grundsätzlich bestehende Wille zum Verkauf des Gebäudes und „die Bereitschaft, auch in stürmischen Zeiten den eingeschlagenen Kurs zu halten“ gewesen.

Fokus auf Kirche Mariä Heimsuchung

Nach der Profanierung der Kirche St. Wendelinus und Hubertus können sich neue Kaufinteressenten beim katholischen Pfarramt in Lambrecht melden. Die Einrichtung wird auf andere Kirchen der Pfarrei verteilt. Die Orgel soll im Fall eines Verkaufs zurück nach Esthal in die dortige Katharinenkapelle.

Derzeit leben nach Angaben der Pfarrei rund 70 Katholiken auf der Gemarkung Speyerbrunn, der Großteil von ihnen sei bereits im Rentenalter. Bisher wurde einmal im Monat eine Sonntagsmesse in der Kirche gefeiert, an der jeweils zehn bis 15 Personen teilgenommen hätten. Jeweils die Hälfte der Gläubigen sei aus Speyerbrunn und aus Elmstein gekommen. „Das langfristige Ziel der Pfarrei ist die Stärkung des kirchlichen Lebens in der Elmsteiner Kirche Mariä Heimsuchung“, betont diese.

Den Profanierungsgottesdienst werden die Chöre Kurpfälzischer Singkreis und MGV „Sängerlust“ Elmstein sowie Thomas Kaiser an der Orgel begleiten. Im Anschluss ist ein Umtrunk auf dem Kirchplatz geplant. Die Pfarrei weist darauf hin, dass es nur eingeschränkte Parkmöglichkeiten und keine Toiletten gibt.

Termin

Profanierungsgottesdienst in der Kirche St. Wendelinus und Hubertus in Speyerbrunn, Donnerstag, 25. Juni, 18 Uhr.